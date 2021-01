Stopper mandsopdækning: Politiet 'løslader' 97-årig

Politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed har 'løsladt' den psykisk syge og coronasmittede 97-årige kvinde, som hen over julen blev mandsopdækket af to betjente på et rehabiliteringscenter i Snekkersten.

Det bekræfter pressevagten i Nordsjællands Politi.

Ordensmagten påtog sig 17. december sidste år at sikre, at kvinden ikke forlod et særligt afsnit for coronasmittede på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter (HRT).

I praksis indebar det, at to betjente i døgndrift var fast udstationeret på stedet, så de eventuelt ved magt kunne sørge for, at kvinden forblev i isolation og ikke blandede sig med andre beboere.

Epidemiloven kræver, at folk, der udgør en coronasmitterisiko over for sårbare borgere og ikke selv kan håndtere det, skal være symptomfri i 48 timer, før påbudet om tvungen isolation bliver taget af bordet igen.

'Mange ressourcer at bruge'

Overvågningen blev sat i værk, fordi kvinden efter myndighedernes opfattelse udgjorde en reel smitterisiko for de andre, i mange tilfælde særligt sårbare beboere.

Det bekræftede Pia Hansen, daglig leder på HRT, over for Ekstra Bladet, og hun forklarede, at kvinden ikke selv ville eller kunne forstå, hvorfor hun ikke måtte besøge centrets café, som hun plejede.

- Det har været et utrolig positivt samarbejde, og det giver os en stor tryghed, at vi har epidemloven, så vi kan få hjælp til at skærme de andre sårbare borgere, der opholder sig hos os. Men jeg forstår godt, hvis folk synes, at det er mange ressourcer at bruge, fortalte Pia Hansen.

Ingen kontakt til familie

HRT-lederen ønskede ikke at gå i detaljer med kvindens særlige udfordringer og holder også for sig selv, om det i forløbet var nødvendigt for betjentene at bruge magt over for hende.

Hun har dog over for Ekstra Bladet bekræftet, at der er tale om en person med en psykisk sygdom. Hun har ikke nødvendigvis overskud til at sætte sig ind i, hvad der foregår omkring hende.

De to betjente var ikke i nærheden af de smittede beboere, men var til stede på centret, så de med kort varsel kunne gribe ind, hvis personalet ikke kunne håndtere den 97-årige kvinde.

HRT har ingen kontaktoplysninger på nære familiemedlemmer til den psykisk syge kvinde.

- Det er ikke lykkedes os at opspore familie til hende, siger centerlederen.

Politiets ekstraordinære bevogtning af kvinden blev formelt bragt til ophør natten til 30. december. Det skete i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Seks påbud om coronaisolation

Styrelsen for Patientsikkerhed (SPS) har ikke ønsket at kommentere den konkrete enkeltsag på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter i Snekkersten.

Men en talsmand for styrelsens presseafdeling, bekræfter overfor Ekstra Bladet, at der sidste år blev gennemført i alt seks påbud om isolering af coronasmittede.

I alle tilfælde blev politiet bedt om assistance.

Det ligger i forlængelse af Folketingets ændring af epidemiloven i marts 2020. De nye regler giver SPS mulighed for at udstede påbud om, at smittede skal lade sig teste, indlægge eller isolere. Men kun 'hvis det er tvingende nødvendigt' for at forebygge coronasmittespredning

I praksis kan påbud kun komme på tale, hvis en smittet person har en risiko-adfærd for eksempel på grund af psykisk sygdom, eller hvis han eller hun færdes i et miljø, hvor andre personer er særligt sårbare.