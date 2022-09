Stoppet af politiet: Begyndte at heile og onanere

Normalt finder man pænt sit kørekort frem og forholder sig i ro, hvis man bliver stoppet af ordensmagten.

Sådan forholdt det sig dog langt fra for en 24-årig polsk mand, da han i begyndelsen af august blev bedt om holde ind til siden af tysk politi.

Lastbilchaufføren havde netop krydset grænsen fra Belgien, da politiet fik mistanke til ham. Det skriver Neue Gladbecker Zeitung.

Udgjorde fare

Her kørte den polske mand nemlig meget langsomt i overhalingssporet, mens han smed papir ud af vinduet.

Da betjentene gjorde tegn til, at chaufføren skulle standse sin lastbil øjeblikkeligt, begyndte han i stedet af svinge fra side til side, hvilket ifølge det tyske medie udsatte flere bilister for fare.

Efterfølgende fik politiet dog standset køretøjet i nødsporet. Herefter begyndte den bizarre opførsel.

Ikke spritbilist

Manden blev omgående bedt om at puste i et alkometer, som dog viste, at han ikke var påvirket af alkohol.

Derefter skulle han aflevere en urinprøve, som skulle vise, om han havde euforiserende stoffer i blodet. Det forløb dog ikke uden dramatik.

Den 24-årige polak besluttede sig nemlig for at heile. Efter den nazistiske salut tissede manden kort, før han begyndte at onanere.

Det blev for meget for betjentene, som lagde ham i håndjern. Lastbilchaufføren blev derefter bragt med på stationen.