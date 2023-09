Stoppet med vild promille

En 63-årig mand havde fået rigeligt at drikke, inden han valgte at sætte sig bag rattet

Det er bestemt ingen god ide at sætte bag et bilrat, hvis man har drukket alkohol.

Promillegrænsen for at køre bil ligger på 0,5, men det var en 63-årig mand i Grenaa langt fra at overholde i weekenden, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Det var en opmærksom borger, der søndag klokken 18.35 havde set en tydeligt beruset mand sætte sig ind i en bil og køre fra en butik i Grenaa.

Politiet blev guidet i den rigtige retning, og da de fik standset den 63-årige mand, viste det sig, at han rigtig nok var voldsomt beruset.

Da han pustede i alkometeret, havde han en promille på 2,0.

Så høj en promille bliver kategoriseret som vanvidskørsel, og manden kan altså regne med at få frakendt sit kørekort i minimum tre år, ligesom bilen er blevet beslaglagt med henblik på konfiskation.