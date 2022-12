Stoppet to gange på 19 minutter

Klokken 18.01 blev en 35-årige mand målt af østjyske færdselsbetjente til at køre med 69 kilometer i timen på Langdalsvej i Brabrand i det vestlige Aarhus – på en strækning, hvor det kun er tilladt er køre 50 kilometer i timen.

Da manden blev standset af ordensmagten, kunne betjentene konstatere, at han i øvrigt var frakendt førerretten.

Bare 19 minutter senere var den så gal igen.

Her blev den selvsamme bil standset i Brabrand med den selvsamme fører bag rattet.

I døgnrapporten fra Østjyllands Politi står der, at den 35-årige mand 'i den mellemliggende periode ikke havde fået erhvervet sig et kørekort', og derfor endte han da også med endnu en sigtelse for kørsel i frakendelsestiden.

Annonce:

20-årig fik kørselsforbud

De aarhusianske færdselsbetjente havde såmænd en ganske begivenhedsrig aften i det vestlige Aarhus, der bl.a. resulterede i seks klip i diverse kørekort for hastighedsoverskridelser samt tre sigtelser for kørsel i frakendelsestiden – for bare at nævne et par af mandagens 19 sigtelser.

Af døgnrapporten fremgår det desuden, at en 20-årig mand tillod sig at køre med en hastighed på 118 kilometer i timen på Hasle Ringvej, hvor det ellers kun er tilladt at køre 70 kilometer i timen.

Den unge mand endte derfor med et kørselsforbud og en retur til kørelæreren, hvor en teori- og køreprøve nu venter.

Biljagt endte i Tilst

Senere på aftenen omkring klokken 21.30 spottede færdselspolitiet en 30-årig mand, der blev målt til at køre 82 kilometer i timen mod de tilladte 60 kilometer i timen på Holmstrupgårdvej i Brabrand.

Da patruljen forsøgte på at stoppe manden, fortsatte han sin hurtige tur med politiet i hælene, inden det hele endte på Agerøvej i Tilst, hvor han uden held forgæves forsøgte at gemme sig for politiet.

Også her viste det sig, at manden var frakendt førerretten.

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fire mænd er blevet dømt for at holde en mand indespærret i en lade, hvor de torturerede ham. Hør mere om den sag i ugens 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app