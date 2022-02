Stor aktion: Anholdelser på flere adresser

Det vrimler med betjente i området ved Gymnasievej i Køge tirsdag morgen.

Betjentene er til stede i forbindelse med en større, planlagt aktion, oplyser Midt- og Vestsjælland i en pressemeddelelse.

- Vi er til stede på flere adresser i området for at foretage anholdelse af en række personer. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse mere, men der vil komme flere informationer senere på dagen, siger vicepolitiinspektør Jacob Olsen.

Vicepolitiinspektøren bekræfter, at der er meget politi i området, men at der ikke er nogen grund til bekymring for borgere i området.

Den planlagte aktion tirsdag morgen sker efter længere tids efterforskning.

Politiet har for nuværende ikke flere oplysninger i sagen, men forventer at give flere informationer senere på dagen.

Ekstra Bladet følger sagen.