Stor aktion: Det vrimler med politi

Motorring 3 er i øjeblikket spærret i nordgående retning ved frakørslen til Holbækmotorvejen mod Roskilde og Sjællands Odde.

Afspærringen skyldes en større politiaktion, som både Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi er involveret i. Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Der er tale om en eftersættelse af en bilist, som startede i den ene politikreds og sluttede i den anden. En person er blevet anholdt, efter politiet har afgivet skud og har påkørt bilen for at standse den.

Politiet er talstærkt til stede. Foto: Kenneth Meyer

Ingen er umiddelbart kommet alvorligt til skade, oplyser Københavns Politi på Twitter.

Bil holder i autoværnet

På stedet holder op mod syv politi-motorcykler og adskillige politibiler, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Der er mindst 10 uniformerede betjente og flere civilbetjente på stedet.

Der holder en bil i autoværnet med en politibil lige i bagenden. En ambulance er også ankommet til stedet.

Foto: Kenneth Meyer

Motorvej spærret

Københavns Politi oplyser ligeledes på Twitter, at en strækning af motorvejen fra Skrædderholmen/Kalvebodbroen og et stykke ind på Avedøre Holme er spærret. Bilister opfordres til at søge andre veje.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Københavns Politi.

Endnu en politibil har lidt skade i forbindelse med biljagten. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet følger sagen...