Stor aktion i indkøbscenter

Østjyllands Politi har fredag eftermiddag været massivt til stede ved Bazar Vest i Aarhus.

Politiets tilstedeværelse skyldtes en ransagning.

Det oplyste politikredsen på Twitter.

Ifølge TV 2 Østjylland var politiet til stede ved indkøbscenteret med adskillelige vogne og betjente.

Vagtchef Lars Bisgaard oplyste til mediet, at der var tale om en ransagning af en bestemt lokation.

- Det er udramatisk, sagde han til TV 2 Østjylland.

Østjyllands Politi oplyste sent fredag eftermiddag på Twitter, at de var færdige med at ransage stedet, og at det ikke havde medført yderligere.