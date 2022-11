Stor aktion: Politiet mødt af mand bevæbnet med pistol

Politiet blev mødt af en bevæbnet mand på Frederiksberg i København under en anholdelse

Politiet er massivt til stede på en adresse på Christian Paulsens Vej på Frederiksberg i København.

Sagen drejer sig om en 34-årig mand, der skulle anholdes i forbindelse med en voldssag, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Han går til modværge, og det så måske lidt voldsomt ud, oplyser vagtchef ved Københavns Politi Dyre Sønnicksen.

Manden truede politiet med en pistol, inden det lykkedes politiet at få ham anholdt. Meldingen er nu, at alt er under kontrol. Politiet skal herefter i gang med afhøringer af manden, både i forhold til voldssagen og det nye forhold.

Flere lærere og elever fra Falkonergårdens Gymnasium så blandt andet situationen udspille sig, hvorfor nærpoliti er i området for at kunne tale med de berørte.