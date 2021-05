Stor aktion: Seks personer sigtet for smugling af et ton hash

Seks mænd er onsdag blevet anholdt i en større aktion. De mistænkes for at stå bag organiseret smugling af en stor mængde hash til Sverige.

Nærmere bestemt sigtes de for smugling og medvirken til smugling af mindst et ton hash. De seks anholdte er i alderen 30 til 57 år.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Aktionen onsdag var ledet af Grænsecenter Øresund (GCØ) under Københavns Politi. GCØ er et samarbejde mellem dansk og svensk politi og har til formål at efterforske grænseoverskridende kriminalitet i Øresundsregionen.

Ved aktionen blev ni adresser i København og på Københavns Vestegn ransaget. Der er foreløbig fundet en mindre mængde narkotika og beslaglagt et køretøj.

Ransagningerne pågår stadig på enkelte af adresserne, skriver politiet onsdag middag.

Aktionen sker i kølvandet på en efterforskning, som grænsecenteret har foretaget over de seneste måneder med bistand fra blandt andet svensk politi.

De anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag formiddag i Københavns Byret med krav om varetægtsfængsling.

Politiet vil begære lukkede døre. Imødekommer dommeren ønsket, vil det ikke være muligt at få nærmere om sagens beviser eller høre, hvad de anholdte eventuelt forklarer.

Det fremgår ikke af meddelelsen, hvordan de seks mænd stiller sig til den alvorlige sigtelse.