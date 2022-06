Stor aktion: Skib i flammer

To personer er mandag morgen blevet evakueret med helikopter ved Juvre Dyb nord for Rømø, efter at et skib af endnu ukendte årsager brød i brand.

Politiet fik anmeldelsen klokken 6.54, og brandvæsenet er fortsat i gang med at slukke flammerne på fiskefartøjet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politis vagtchef, Mads Dammark, til Ekstra Bladet.

- Begge personer er uskadte, men skibet brænder fortsat. En brandslange er blevet sejlet ud til området, hvor brandslukningen står på lige nu

- Årsagen er ikke fastlagt, men der er formentlig tale om en teknisk fejl i motoren, der er endt med at antænde, siger vagtchefen.

Begge personer uskadte.

Opdateres ...