Stor aktion ved Christiania

Her til aften har der været et stort antal betjente til stede ved Christania. Det er hverken en anmeldelse eller efterforskning af hashsalget i 'Pusher Street', som har fået politiet til at rykke ud.

- Der har været en form for happening, hvor et større antal personer med tilknytning til Satudarrah er gået rundt inde på Christiania, siger vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix.

Iføleg vagtchefen skulle der være tale om en gruppe på omtrent 50 personer.

- Vi har ikke nogle anmeldelser, om at der skulle have været voldsepisoder eller det, der er værre, siger Henrik Brix.

Alligevel er Københavns Politi rykket ud med et stort antal vogne.

- Det vækker altid vores interesse, når der er en større gruppering fra bandemiljøet, som samler sig.

Aktionen har heller ikke kastet nogle anholdelser af sig. Politiet har alligevel været i kontakt med gruppen.

- Vi har registreret dem, og så sker der ikke mere end det, siger Henrik Brix og oplyser, at gruppen nu langsomt er ved at forlade fristaden.

Ekstra Bladets mand på stedet, melder om at alt forløber stille og roligt på Christania.