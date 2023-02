Stor anholdelsesaktion af organiseret narkotika- og våbennetværk

National enhed for Særlig Kriminalitet har i samarbejde med Østjyllands Politi og Toldstyrelsen mandag og tirsdag anholdt 11 mænd i alderen 20 til 39 år.

Det skriver NSK i en pressemeddelelse.

Mændene er sigtet for for at have handlet med store mængder kokain og for at have forhandlet flere skydevåben, herunder blandt andet en automatriffel.

Banderelateret

En af de anholdte mænd er medlem af en Aarhus-bande, mens flere andre af de anholdte har relationer til det aarhusianske bandemiljø. Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der tale om medlemmer tilknyttet Brabrand-gruppen.

Ved ransagningen beslaglagde NSK blandt andet et stort kontantbeløb, narkotika og en skarpladt pistol.

Ledende politiinspektør i NSK, Michael Kjeldgaard, udtaler i pressemeddelelsen, at anholdelsen sker på baggrund af længere tids efterforskning.

- Med anholdelserne har vi fjernet et centralt led i et organiseret narkotika- og våbennetværk, der har tilknytning til det aarhusianske bandemiljø.

Tre af dem, der mandag blev anholdt, er tirsdag blevet fremstillet i Retten i Horsens. Her blev alle tre varetægtsfængsel ind til den 28. marts 2023.

Fem af de mænd, som blev anholdt tirsdag, fremstilles onsdag klokken 09.30 i Retten i Horsens.

De resterende mænd er blevet løsladt, men er fortsat sigtede.