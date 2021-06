Stor brand: Hus i flammer

Både politi og brandvæsen er tilstede ved et hus på Riddergade i Vordingborg, hvor flammerne har godt fat.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

- Bygningsbrand i Riddergade. Politi og Redningsberedskab er tilstede og i gang med indsats. Vi har ikke yderligere på nuværende tidspunkt, fremgår det af tweetet

Det vides endnu ikke, hvad der har forårsaget branden, men et øjenvidne fortæller til Ekstra Bladet, at der lød en form for eksplosion, og at mindst en person er blevet reddet ud af bygningen.

Personens tilstand kendes ikke

Ekstra Bladet forsøger fortsat at få kontakt til politiet.

På vejen omkring huset ligger adskillige glasskår. Foto: Per Rasmussen

opdateres..