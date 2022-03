Stor brand i ferieområde

Sent søndag aften udbrød der brand i en 2500 kvadratmeter stor bygning i Søndervig. Politi og brandvæsen arbejder fortsat med at slukke branden. Bygningen forventes at brænde ned til grunden

En stor bygning i et ferieområde i Søndervig, der indeholder et bowlingcenter, legeland, bar og fitness-område står i lys lue.

Branden opstod sent onsdag aften, men politi og brandvæsen arbejder fortsat med at få bugt med flammerne torsdag morgen.

Det fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjylllands Politi Simon Skelkjær.

- Det brænder fortsat derude, og det vil det gøre i noget tid endnu. Slukningsarbejdet vil pågå op af formiddagen. Hjemmeværnet er derude for at regulere færdslen og bevogte gerningsstedet, siger vagtchefen.

Politiet kan endnu ikke fastlægge årsagen til branden, hvorfor de fortsat beskriver det som et gerningssted, indtil de har klarlagt årsagen til branden.

- Det skal bevogtes, indtil vi kan lave en undersøgelse på et eller andet tidspunkt, når vi kan komme ind. Store dele af den her 2500 kvadratmeter bygning forventes at nedbrænde.

- Vi kan ikke komme nærmere ind på brandårsagen, det skal vi have undersøgt nærmere, siger Simon Skelkjær.

Derudover fortæller vagtchefen, at vejret har været gunstigt i forhold til at mindske risikoen for spredning.

Han fortæller samtidig, at det ikke er højsæson endnu, så branden derfor ikke giver de store trafikale udfordringer.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne, men borgere i området skal såvidt muligt undgå røgfanen og følge anvisningerne fra patruljerne.