I øjeblikket er en større brand i gang i et savværk på Fyn.

Branden er brudt ud i Davinde Savværk, der ligger sydøst for Odense.

Billeder fra stedet viser, at branden har godt fat i taget på savværket, og flere brandbiler er til stede på adressen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Fyns Politi, men de skriver på Twitter, at branden er under kontrol, og at slukningsarbejdet ventes at vare et par timer endnu.