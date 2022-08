Stor brand: Luk døre og vinduer

Politiet opfordrer borgere i området til at søge indenfor

Natten til tirsdag har politi og brandvæsen været talstærkt til stede på havnen i Grenå i forbindelse med brand i et skrotoplag.

Røgen blæser ind over Grenå by, og politiet opfordrer derfor til, at borgere i området lukker døre og vinduer og bliver indenfor.

Det fortæller vagtchef Chris Mose til Ekstra Bladet.

- Vi modtog anmeldelsen klokken 00.18. Der ligger 100 tons skrot på pladsen, men det er lykkedes at dele det op, så der ikke er gået ild i det hele, siger vagtchefen.

Kæmper stadig

Brandfolk kæmper stadig med at slukke flammerne.

Anbefalingen om at lukke døre og vinduer gælder stadig omkring klokken 6. Vagtchefen ved endnu ikke, hvornår det bliver ophævet.

Der er ikke noget, der tyder på, at branden skyldes en kriminel handling, oplyser Chris Mose, der er vagthavende ved Østjyllands Politi, til Ritzau.

- Men det bliver selvfølgelig undersøgt, siger han.

Politiet ved endnu ikke, hvad branden skyldes.

Ekstra Bladet følger sagen ...