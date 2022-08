Stor brand lukker hovedvej: Den stikker af

Opdatering 18.21

Branden var tilsyneladende ikke så meget ude af kontrol, som politiet i første omgang frygtede. Den er nu under kontrol, og derfor åbnes der igen for trafikken på Tøndervej.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

En større markbrand volder lige nu udfordringer for politiet og beredskabet nord for Øster Lindet i Sydjylland.

Branden er umiddelbart ude af kontrol, da Ekstra Bladet fanger vagtchef ved Sydjyllands Politi Ole Aamann.

- Den stikker muligvis af, lyder den korte melding.

Branden truer med at sprede sig mod en landejendom i området og har retning mod Tøndervej, der er den største hovedvej i området.

Derfor har man nu valgt at lukke Tøndervej for trafik. Politiet er i fuld gang med at omdirigere trafikken på stedet.

Trekantområdets Brand er også på stedet og har flere styrker på vej.

- Det kræver en større indsats, fordi den spreder sig, siger politiets vagtchef.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Politiet oplyser, at det ikke er unormalt, at der opstår markbrande i politikreds. Det er et generelt problem i det tørre og varme vejr, som vi oplever i øjeblikket.