Stor efterforskning i gang: 14 kænguruer dræbt

Politi i den australske delstat New South Wales har igangsat en større efterforskning, efter at 14 kænguruer lørdag blev fundet døde syd for storbyen Sydney i en mulig sag om dyremishandling.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Politiet fandt indledningsvist fem voksne kænguruer og en unge livløse i området omkring Long Beach cirka 270 kilometer syd for Sydney efter et opkald lørdag morgen.

Senere blev politiet underrettet om, at yderligere syv voksne kænguruer og en unge var blevet fundet døde i det nærliggende område Maloneys Beach.

Det oplyser politiet i New South Wales ifølge dpa.

- Indledende undersøgelser tyder på, at dyrene er blevet dræbt bevidst, lyder det i en meddelelse fra politiet.

Myndighederne har siden fjernet de døde dyr.

Ifølge avisen Sydney Morning Herald har politiet i forbindelse med efterforskningen talt med flere vidner. Videoovervågning fra området er også ved at blive gået igennem.

Politiet har også bedt offentligheden om hjælp og leder blandt andet efter to hvide firehjulstrækkere, der menes at være blevet set i området på tidspunktet for fundet af de døde kænguruer.

Stort set alle Australiens unikke dyr som kænguruer, koalaer, vombatter samt flere fuglearter og reptiler, der er hjemmehørende i landet, er beskyttet i New South Wales af hensyn til delstatens biodiversitet.

Det betyder, at det kun er tilladt at fange eller skyde dem, hvis man har en særlig tilladelse.