Stor eftersøgning: Politiet beder om hjælp

En sejlbåd uden nogen om bord er søndag eftermiddag gået på grund ved Ebeltoft, og Forsvarets søredningstjeneste har iværksat en eftersøgning til havs.

Forsvarets Operationscenter oplyser, at der var sat sejl på båden, og at man derfor regner med, at mindst en person er faldet over bord.

Hos Østjyllands Politi fortæller vagtchef Peter Hunniche, at båden var gået på grund omkring 100 meter fra land.

- Vi kom i kontakt med en surfer, som vi bad om at sejle ud og kigge, om der var nogen i båden. Det var der ikke, fortæller vagtchefen.

Leder efter mand

Båden er efterfølgende blevet bjærget i land, og politiet har været i kontakt med familiemedlemmer til en mand, der ejer den.

- De fortæller, at han skulle være ude og sejle, men han er ikke om bord i båden. Det er selvfølgelig muligt, at han selv er kommet i land, men det kan også være, at han er faldet i vandet, siger Peter Hunniche.

Flere skibe er indsat i eftersøgningen, og en redningshelikopter fra flyvevåbnet forsøger fra luften at få øje på personer i vandet.

Politiet beder om hjælp

I forbindelse med eftersøgningen på vandet beder politiet lystsejlere og gående i området om hjælp.

Gående kan melde sig ved politiet på Ndr. Strandvej ud for nummer 32, mens sejlere skal kalde 'Freja' på Lyngby radio kanal 16, oplyser politikredsen på Twitter.

Ifølge Beredskabsstyrelsens Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem (Odin) løb anmeldelsen ind søndag omkring klokken 15.