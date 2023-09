Stor fangst: Svensker knaldet med narko i sokken

Onsdag aften bragte Københavns Politi en bil til standsning på Amager.

I bilen sad en 28-årig svensk statsborger, som talte i håndholdt telefon under kørslen. Det skulle dog vise sig, at der var meget mere at komme efter for politiet.

'Han opførte sig mistænkeligt, og betjentene bemærkede, at han havde en pose i sokken. Ved ransagning af bilen fandt vi 12 poser med narkotika, bl.a. kokain, samt et nøglekort til et hotel,' skriver politikredsen på det sociale medie X.

Under ransagningen af hotelværelset på Vesterbro, som manden havde et nøglekort til, fandt politiet, hvad de beskriver som 'en større mængde narkotika og kontanter'.

Ordensmagten vurderer, at fundene stammer fra narkosalg.

Den 28-årige mand fremstilles i grundlovsforhør i dag, torsdag.