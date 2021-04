Stor gyllevogn væltet nær å

En gyllevogn med 36.000 liter gylle er væltet nær Sdr. Felding i midtjylland og lækker ud i området, hvor Skjern Å løber.

Det skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Midt- og Vestjyllands Politi fortæller til Ekstra Bladet, at man har sat hjemmeværnet ind til at dirigere trafikken, og at rute 439 mellem Borris og Sdr. Felding, hvor uheldet er sket, åbner og lukker alt afhængigt køretøjerne, der arbejder på stedet.

- Efter uheldet løber der en mindre mængde ud. Det lykkedes at opdæmme grøften så det ikke spreder sig i området. Der er en slamsuger på stedet, der suger det spildte gylle op, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Allan Riis

Han fortæller, at de klokken 06.39 fik en anmeldelse om uheldet.

- Vi får en anmeldelse om et solouheld på Arenborgvej. Her er en stor vogn kørt i rabatten, og det lykkes ikke chaufføren at rette op.

- Vognen rammer et træ, der bliver rykket op med rødder. Herefter bliver den standset af et træ, som rammer styrehuset.

Det lykkedes chaufføren at kravle ud af lastbilen, mens politi og redning var på vej til uheldsstedet. Der bliver efterfølgende tilkaldt en lægehelikopter, der skønnede, at det ikke var nødvendigt at tage chaufføren med.

- Chaufførens tilstand er ikke kritisk på det tidspunkt, siger Allan Riis, der fortæller, at chaufføren blev kørt til det nærmeste hospital.

Han fortæller, at det er lykkes mandskab på stedet at stoppe spredningen af gylle på stedet, og at der ikke er fare for, at det løber i Skjern Å.

Der er etableret omkørsel af Sdr. Feldingvej og Troldhedevej.