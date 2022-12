Stor industribygning i flammer

Industribygningen Sindal Trappen på Vinkelvej i det nordjyske Sindal står omspændt af flammer.

Halvdelen af bygningen, der i alt er 1200 kvadratmeter, står ikke til at redde.

Det oplyser Nordjyllands Beredskab til Ekstra Bladet.

- De 600 kvadratmeter er på vej til at udbrænde. Det er lykkedes os at 'skære bygningen over', så vi har reddet den ene halvdel og de maskiner, der står der, men bygningen er voldsomt ramt, oplyser beredeskabets indsatsleder Jørgen Pedersen til Ekstra Bladet.

Foto: René Schütze

Beredskabet fik anmeldelsen om branden klokken cirka 3.30, men på det tidspunkt stod flammerne allerede op gennem taget på bygningen, og derfor kan det endnu ikke siges, hvornår eller hvordan branden opstod.

Man er i øjeblikket massivt til stede, oplyser indsatslederen.

- Vi har indsat 20 mand på opgaven fra Sindal, Hjørring og Frederikshavn, og nu har vi også fået Beredskabsstyrelsen ud med hjælpeværktøjer. Branden er under kontrol nu, men vi forventer, at efterslukningen vil tage fire til seks timer, så det bliver pænt over middag, før vi er færdige herude, siger Jørgen Pedersen.

Sindal Trappen ligger i et område, hvor der både er industri og boliger, men de lokale har ikke haft gener af røgen, idet der har været totalt vindstille, hvorfor røgen er steget lige til vejrs, fortæller indsatslederen.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze