Stor interesse åbner for sag mod tidligere PET-ansat

Efter massiv offentlig interesse vil Østre Landsret åbne for noget af retssagen mod en tidligere PET-ansat, der er sigtet for at lække oplysninger til journalister.

Det skriver DR, Politiken og B.T., der har fået kendelsen fra Østre Landsret.

- Sagen har en 'betydelig offentlig interesse', og derfor skal hele retsmødet ikke foregå for lukkede døre, står der i kendelsen ifølge B.T.

Byretten havde ellers besluttet, at retssagen skulle foregå for lukkede døre.

I sagen er den tidligere PET-ansatte sigtet for at lække oplysninger til journalister.

Sagen skulle have været for retten torsdag, men Københavns Byret har efter anmodning fra anklagemyndigheden udsat sagen.

Anklagemyndigheden vil nemlig kære afgørelsen om åbningen af sagen til Højesteret og vil afvente, hvad der kommer ud af det.

Annonce:

- Det kan kompromittere PET's mulighed for at løse deres opgaver, hvis der er ikke er den fornødne fortrolighed om efterretningstjenestens arbejdsopgaver, arbejdsmetoder og klassificerede oplysninger, som kan have betydning for nogens sikkerhed.

- Vi skal huske, at PET's arbejdsopgave er at sikre statens sikkerhed, så det er meget tungtvejende hensyn, der skal tages i betragtning, siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen i en pressemeddelelse.

Derfor står det endnu ikke helt fast, om offentligheden faktisk får indblik i sagen.

Det er tre dommere, som har vurderet spørgsmålet om lukkede døre efter anmodning fra DR og Berlingske.

To mente, at der skulle åbnes delvist. Den tredje ville holde sagen lukket.

Ifølge medierne har flertallet i landsretten besluttet, at retssagen kun skal være lukket, når der er oplysninger om efterretningstjenestens arbejdsopgaver, arbejdsmetoder og klassificerede oplysninger.

Det kan eksempelvis være under afhøringen af den sigtede, skriver B.T.

Ritzau har fået aktindsigt i sigtelsen mod den 62-årige tidligere PET-mand, der blev anholdt i december 2021 sammen med den hjemsendte FE-chef, Lars Findsen.

Annonce:

I modsætning til Findsen blev han dog ikke fængslet.

Den 62-årige er sigtet for at bryde sin tavshedspligt under særligt skærpende omstændigheder. Det kan give op til to års fængsel.

Anklagemyndigheden har dermed droppet at anklage ham efter den alvorlige paragraf, han i første omgang var sigtet for. En paragraf, som kan give op til 12 års fængsel.

Sigtelsen er delvist anonymiseret. Men ifølge DR's oplysninger handler de hemmelige informationer om Ahmed Samsams arbejde for efterretningstjenesterne.

Samsam blev i 2017 anholdt i Spanien og året efter dømt for at tilslutte sig en terrorbevægelse på rejser i Syrien.

Berlingske og DR har dog skrevet, at han på rejser til Syrien arbejdede for efterretningstjenesterne PET og FE.