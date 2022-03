Stor menneskejagt: Dræber sovende hjemløse

En massiv menneskejagt er sat ind i USA.

Politiet fra flere stater jagter en mand, der indtil nu har skudt seks hjemløse mænd. Tre af dem døde af skuddene.

Politimesteren hos Metropolitan Police i Washington, D.C., kalder forbrydelserne for 'kujonagtige' og 'ondskabsfulde' i en pressemeddelelse udsendt i samarbejde med politiet i New York City natten til mandag dansk tid.

Fundet i brændende telt

Det første skyderi fandt sted 3. marts i Washington, D.C., og det andet fem dage senere. I begge tilfælde blev mændene behandlet for skudsår, men var ikke i livsfare.

9. marts opdagede en betjent i hovedstaden sent om natten et brændende telt i den nordøstlige del af byen. Brandvæsnet blev tilkaldt, og da ilden var slukket, fandt de et lig.

Obduktionen viste, at manden var blevet stukket med en kniv flere gange og skudt mere end en gang, inden han blev efterladt i det brændende telt.

Den formodede drabsmand. Foto: Metropolitan Police

Seneste offer i går

Efterfølgende fortsatte skyderierne i millionbyen New York City.

De første var i lørdags, hvor en hjemløs blev skudt i armen, mens han sov. Bare halvanden time senere samme nat blev endnu en hjemløs mand angrebet. Han blev erklæret dræbt af skud i hovedet og nakken, skriver politiet.

Det seneste offer i den mistænktes drabstogt blev fundet i går omkring klokken 19 lokal tid, skriver NBC New York.

Politiet mener, at den mistænkte også står bag det seneste drab, hvor en hjemløs mand blev skudt, mens han sov i en sovepose.

Usædvanlig grusomt

Et af drabene i New York blev fanget på video, beretter politiet ifølge NBC. Videoen viser den mistænkte klædt i sort med en sort skimaske, der dækker ansigtet, mens han går hen til manden i soveposen og skyder ham.

Den formodede drabsmand efter drabet på en hjemløs, der sov i sin sovepose. Foto: New York Police Department

New Yorks borgmester har fordømt angrebene på de hjemløse og kalder dem gruopvækkende.

- Vi bliver nødt til at finde den her person, og vi har brug for, at newyorkerne hjælper os, siger borgmesteren, Eric Adams, der også opfordrer hjemløse til at komme væk fra gaderne.

Også politiet bønfalder offentligheden om at hjælpe.

- Vores hjemløsesamfund er et af de mest sårbare, og at en person jagter dem bevidst, mens de sover, er en usædvanlig grusom forbrydelse. Vi vil bruge alle midler, alle teknikker og enhver samarbejdspartner for at få morderen for retten, siger politikommissær Keechant Sewell i pressemeddelselsen, hvor billeder af den formodede morder er blevet udleveret til offentligheden.