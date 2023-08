Stor menneskejagt: Far mistænkes for drab og overfald

En femårig dreng fundet død i Donaufloden i Wien-Liesing, mor er brutalt angrebet med en hammer, og faren er eftersøgt.

En brutal sag har ramt Østrig.

Og lige nu er en stor menneskejagt i gang for at finde den 41-årige far.

Han er mistænkt for at have truet sin 39-årige ekskone med en pistol og derefter at have overfaldet hende med en hammer. Det skriver det østrigske medie Krone.

Kvinden er ramt på både skulderen og i ansigtet.

Dreng fundet død

Men det stopper ikke her.

For i over en uge har deres femårige fælles barn været forsvundet. Og ifølge mediet blev den savnede femårige fundet død i vandet i Donau lørdag omkring klokken 20.

Det er indtil videre uklart, hvor længe barnet havde været i vandet, og hvordan han er endt der. Men faren betragtes nu som mistænkt, lyder det.

En obduktion, der skal fastslå dødsårsagen, er efterfølgende blevet bestilt.