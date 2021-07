Stor motorbåd i brand ud for kysten

Skipperen på en større motorbåd bliver lige nu tilset af redningsmandskab, efter den båd, han og to andre var ombord på, brød i brand.

Det skete cirka tre kilometer fra kysten ved Faxe Ladeplads på Sydsjælland. Der var ligeledes tre hunde ombord på motorbåden.

- Bådens skipper har fået en del røg, fortæller vagthavende ved Forsvarets Operationscenter

Skipperen blev tilsyneladende tilbage på motorbåden og forsøgte at slukke ilden, mens de to øvrige passagerer og de tre hunde søgte ly for flammerne - først i en jolle og efterfølgende på et sejlskib, som kom til undsætning.

Ifølge de seneste meldinger, Forsvarets Operationscenter har fået ind, ser branden ud til at være slukket.

Der er sendt både redningsbåd og lægehelikoter til stedet. Hvis bådens fører har indåndet meget røg, bliver han formentlig taget med helikopteren, oplyser vagthavende ved Forsvarets Operationscenter.