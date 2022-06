Stor mystik: Hvem mangler et ben?

Australske myndigheder kæmper lige nu med at finde ud af, hvem der mangler et ben.

Det sker, efter der tirsdag blev fundet en del af et menneskeben på en stor motorvej i det nordlige Australien.

- Vi har haft en retsmediciner på stedet, som har bekræftet, at resterne er et underben af et mørkhudet menneske, udtalte den lokale politibetjent, Paul Morrissey, ifølge The Guardian.

Kan stadig være i live

Politiet har en teori om, at benet er blevet adskilt fra sin ejer indenfor et døgn inden fundet.

Derfor afviser politiet heller ikke, at personen stadig kan være i live.

Men der er stor mystik om, hvem der mangler benet - som også skulle være med en fod.

Teenager eller voksen

Politiets nyeste teori er, at det har været en fodgænger, der er blevet ramt af et køretøj.

Men ingen med den slags skade har meldt sig på hospitalet, og det efterlader politiet på bar bund.

Retsmedicineren har vurderet, at der er tale om enten en teenager eller en voksen.

Ikke andre dele

Kropsdelen blev fundet af en forbikørende på motorvejen klokken ni tirsdag morgen lokal tid.

Politiets efterfølgende inspektion af området med både droner og hunde fandt hverken offeret eller andre kropsdele.