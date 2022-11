Stor mystik: Hvorfor skulle fire venner dø?

Offentligheden skal have tålmodighed med politiets efterforskning, lyder det fra borgmesteren i den amerikanske by Mosvka i Idaho

De lå og sov tungt efter en aften i byen, da en ukendt gerningsmand brød ind i deres hus og på brutal vis stak fire venner ihjel med en større kniv.

Drabene skete for ti dage siden og har rystet lokalsamfundet i den amerikanske by Moskva, hvor de fire venner studerede på University of Idaho.

Siden da har over 100 betjente arbejdet i døgndrift for at opklare sagen, men ingen er endnu anholdt, og et eventuelt motiv holder politiet tæt til kroppen.

Bedste venner

Barndomsveninderne Kaylee Goncalves og Madison Mogen på 21 år havde ifølge politiet været i byen på en lokal bar, den aften de blev dræbt.

Inden de tog hjem, stoppede de ved en foodtruck og købte natmad, viser en video, der tilfældigvis blev optaget samtidig. Her ses de to veninder grine og tale med forbipasserende, inden de satte sig ind i en bil og blev kørt hjem.

Cirka tre kvarter efter at være kommet hjem ringede de ti gange til Goncalves ekskæreste, hvilket har sat gang i spekulationer fra fremmede.

På venindernes sociale medier, der er åbne for offentligheden, strømmer det ind med anklager om, at det må være ekskæresten gennem seks år, der er gerningsmanden.

'Jeg tror, han (navn, red.) gjorde det. Jeg har set tre timers overvågningsmateriale og er ikke i tvivl', står der i en af kommentarerne.

'Han var jaloux og slog dem ihjel', står der i en anden kommentar.

Afviser alt

Kaylee Goncalves forældre afviser dog alle anklager og siger i et interview med tv-stationen Fox News, at de stoler hundrede procent på ekskæresten.

Også den dræbtes søster, Alivea Goncalves, har udtalt, at familien ved, at han 'absolut intet havde at gøre med drabet'.

Ifølge søsteren var det ikke unormalt, at Kaylee Goncalves ringede midt om natten - og gerne til opkaldet blev taget - for at spørge om lige gyldige ting. Det skriver New York Times.

Til fest i området

20-årige Xana Kernodle og Ethan Chapin blev også dræbt den aften. De havde været kærester i et års tid, og Xana Kernodle arbejdede sammen med Madison Mogen på en græsk restaurant.

På aftenen for drabet havde de været til en fest i området, men kom tilbage til huset ved to-tiden, nogenlunde samtidig med de to veninder.

Politiet mener, at drabene fandt sted ved fire-tiden om morgenen.

De fire venner var dog ikke alene hjemme, da drabene fandt sted. Mens de befandt sig på henholdsvis anden og tredje sal i huset, lå to øvrige roommates og sov nedenunder.

Det var ifølge New York Times en af dem, der alarmerede politiet dagen efter. Men der skulle gå otte timer, fra drabene blev begået, til der blev slået alarm næste dag ved middagstid.

På amerikanske internetfora har brugere også her spekuleret i, hvorfor nogle blev skånet, mens andre blev dræbt på så brutal vis - og hvordan man kan sove fra drabene.

Politiet siger, at man efterforsker alle spor og opfordrer folk fra at motivforske og i stedet lade politiet gøre deres arbejde.

Rejst hjem

Der bor 25.000 indbyggere i Moskva, herunder 11.000 studerende. Ifølge flere amerikanske medier er mange af de studerende rejst fra byen og hjem til deres familier, fordi de føler sig usikre i byen.

Borgmesteren i Moskva, Art Bettge, anerkender, at der er tale om en 'svær efterforskning'.

- Med en kriminel handling af denne størrelse står vi med en meget svær efterforskning. Den samlede vurdering er, at det er en handling udført af affektion, siger han ifølge New York Times.

Over 100 betjente er en del af den omfattende efterforskning, og politiet har siden drabene modtaget knap 700 tips i sagen, mens 90 personer er blevet afhørt. Det skriver tv-stationen CNN.

Politiet har gentagne gange udtryk medfølelse med de efterladte:

'Politiet i Moskva og hele byen har den dybeste sympati med disse menneskers familie, medstuderende og venner og hele lokalsamfundet i denne svære tid. Vores dybeste medfølelse går til alle, der har været berørt af denne hændelse', lyder det i en pressemeddelelse.