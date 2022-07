Stor mystik i aarhusiansk sag

Politiet holder kortene tæt til kroppen i sag, hvor flere mennesker sprang for livet. Tidligere drabschef mener, at det kunne være et forsøg på terror

En sølvgrå Mercedes kørte i høj fart ned ad Frederiksgade i Aarhus sent om aftenen sidste mandag. Bilens færden tvang flere fodgængere i gågaden til at springe til side. Kort før hændelsen havde den 33-årige mand bag rattet kørt uden om en afspærring for at komme op ad gaden, hvor der normalt ikke kører biler.

Siden da har der været stor mystik om sagen.

Den 33-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør, men da det var bag dobbeltlukkede døre, kan offentligheden ikke få indsigt i, hvad den 33-årige er sigtet for. Det har heller ikke været muligt for medier eller offentligheden at se den sigtede i retsbygningen.

Den 33-årige chauffør blev pågrebet samme aften, da han selv ringede efter vejhjælp, da han var endt i et solouheld.

Minder om terror

Hændelsen har nu sat et tydeligt præg på Frederiksgade. I fredags blev der stillet store betonklodser op i gaden, og det giver ubehagelige mindelser om terror, som man for eksempel så det ved et julemarked i Berlin og ved havnefronten i Nice i 2016, hvor køretøjer torpederede og dræbte sammenlagt 97 personer.

De nye betonklodser kan være et forsøg på at undgå lige præcis sådan en situation.

Frederiksgade er normalt en gågade fuld af liv. Specielt fredag og lørdag aftener er der gang i gaden. Billedet er af ældre dato. Foto: Christian Lykking

Det siger Jens Møller, der er tidligere vicepolitiinspektør og drabschef i Københavns Politi, til TV2Østjylland.

En anden faktor, der indikerer, at der er tale om en alvorlig sag, er beslutningen om at holde grundlovsforhøret bag dobbeltlukkede døre.

- Når der er dobbeltlukkede døre, er det alvorligt, siger Jens Møller til lokalmediet.

Dobbeltlukkede døre betyder ikke nødvendigvis, at der er tale om terror.

Politiet holder igen

Ved Østjyllands politi vil man ikke sige noget om episoden. Ekstra Bladet ville gerne have spurgt, om betonklodserne er bestilt af politiet som sikring mod terror, men ved politiet afviser man at besvare spørgsmål i sagen.

Chaufføren blev varetægtsfængslet i fire uger efter tirsdagens retsmøde.

Den sigtede havde to store knive på sig, da han blev anholdt, og derfor blev han i første omgang sigtet for brud på våbenloven.

