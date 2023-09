Stor mystik: Mand anholdt for spionage i Norge

En udenlandsk mand er anholdt og varetægtsfængslet for en særlig form for spionage hos naboerne i Norge

Fredag var den norske efterretningstjeneste, Politiets sikkerhedstjeneste (PST), i aktion, da de anholdt en udenlandsk mand for en særlig form for spionage.

Det skriver norske NRK, der var med i retslokalet, da manden søndag blev fængslet i foreløbig fire uger med både besøgs- og brevforbud.

Ifølge mediet er der tale om en studerende i 20'erne, der er sigtet efter paragraf 121, der altså handler om spionage.

Det er dog endnu uvist, hvem han mistænkes at spionere for, men politiet mistænker, at han ikke har handlet alene, fortæller advokat i PST Thomas Fredrik Blom til NRK.

'Tekniske installationer'

Meget er endnu uklart, blandt andet mandens nationalitet.

Dog fortæller advokaten, at manden er sigtet for spionage af teknisk karakter, også kaldet signalefterretning eller SIGINT. Det kan eksempelvis være aflytning af telefoner, radiopejling eller former for teknisk overvågning.

- Han er sigtet for ved hjælp af tekniske installationer at have foretaget ulovlig signalefterretninger, siger Thomas Fredrik Blom til NRK.

Politiet har i forbindelse med anholdelsen beslaglagt flere af mandens elektroniske enheder, som nu skal undersøges nærmere af efterretningstjenesten.