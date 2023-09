Stor mystik: Mand fundet død i vejkant

Politiet mistænker, at der er sket en forbrydelse, og beder i den forbindelse om hjælp fra vidner

Politi og teknikere har det meste af dagen været til stede i Allingåbro.

Her blev en mand i formiddags fundet død i vejkanten, og politiet mistænker, at det skyldes et kriminelt forhold.

Politiet fik anmeldelsen klokken 10.05, hvorefter både patruljer og ambulancer blev sendt til stedet. Manden blev kort efter erklæret død af en læge.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet har også en bilinspektør lavet undersøgelser, ligesom flere steder i området er blevet gennemsøgt.

Foto: René Schütze

Det oplyses ikke, hvad der præcist giver politiet anledning til at mistænke, at der kan være tale om en forbrydelse.

Politiet efterlyser dog vidner, der kan have set noget af betydning for efterforskningen. Mere præcist vil de gerne i tale med personer, der i 'perioden fra torsdag aften kl. 22.00 til fredag kl. 10.00 har observeret usædvanlig adfærd eller mistænkelige køretøjer i området ved Nordkystvejen i Allingåbro omkring krydset ved Mamrelundsvej,' lyder det i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.

Politiet kan kontaktes på 1-1-4, såfremt man ligger inde med oplysninger.

Den afdødes identitet er blevet fastslået og hans pårørende er underrettet.