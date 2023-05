Stor mystik om Mette F.: Ministerchauffør raser

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Hvem er Mette?

En besynderlig, men intens diskussion fik kortvarigt pulsen til at stige Retssal 1 i Københavns Byret tirsdag formiddag.

Her kører sagen mod en tidligere ministerchauffør i Statsministeriet, som anklages for at bruge ministerbilen til dating og derfor sidder tiltalt for pligtforsømmelse, stillingsmisbrug og brugstyveri.

Under tirsdagens tredje retsmøde lagde tiltalte gentagne gange vægt på, at han ikke var chauffør for Mette Frederiksen på de dage, han kørte med kvinderne.

Som han også har gjort under tidligere retsmøder, forklarede chaufføren tilmed, at han ikke fortalte kvinderne om sin chauffør-tjans for Mette Frederiksen.

Mette hvem?

Derfor stivnede hans grimasse også en smule, da en korrespondance mellem ham og en af kvinderne blev læst op i retten.

I den skriver ministerchaufføren, at han dagen efter skulle på en tur med sin 'vip'.

Adspurgt hvem denne 'vip' var, svarede ministerchaufføren, at det var 'en kvinde, der hedder Mette'.

- Mener du Mette Frederiksen, blev den tiltalte spurgt af forsvareren for lokkeduen Tanja Iversen, som er tiltalt i samme sag.

- Det kan kan jeg ikke lige huske, lød svaret.

- Hvem er din vip? spurgte forsvareren igen.

- Mette.

Griber ind

Forsvareren gav dog ikke så let op.

- Hvem Mette? spurgte han.

Ministerchaufføren hævede stemmen, tydeligt vred og irriteret.

- Det behøver du ikke at vide.

Herfra skar dommeren igennem og satte ministerchaufføren på plads. Svar på spørgsmålene eller lad være, lød det bestemt.

Forsvareren ville dog stadig gerne vide, hvem 'Mette' var.

- Vi kan sagtens sige, det var Mette Frederiksen, hvis du gerne vil have det.

- Det kan godt være Mette Frederiksen, det står der bare ikke, lød det højlydt fra tiltalte.

Kæreste-tur i ministerbil

I retten erkendte ministerchaufføren også, at han tog, hvad han selv beskriver som sin kæreste, med på en arbejdstur til Aalborg.

Det havde han fået lov til af sin leder, forklarede han.

Selv afviste han, at turen havde noget at gøre med ministerkørsel. Nej, i stedet skulle han blot 'være til rådighed' i området.

- Han siger, han skal på arbejde derovre, og at hvis der sker noget med hans arbejde, så skal jeg tage toget hjem. Det er meget spontant, det sker, forklarede kvinden selv i retten, da hun afgav vidneforklaring.

Hun fortæller, at hun var af den overbevisning, at ministerchaufføren skulle agere ministerchauffør i Aalborg.

- Om han skal ovre og køre personer? spurgte hun retorisk og fortsatte:

- Det ved jeg, at han skal. Han skal over og køre Mette Frederiksen.

Kvinden forklarede i øvrigt, at de to ikke var kærester, men bare datede.

Ministerchaufføren er i sagen også tiltalt for to voldtægter, som ikke kædes til ministerbilen. Han nægter sig skyldig i alle anklager.

Det samme gør Tanja Iversen.

Sagen er berammet til otte dage.