Stor mystik: Pludselig dukkede forsvundet kvinde op i USA

Politiet frygtede det værste, da en 25-årig kvinde fra Alabama i USA sent torsdag aften forsvandt sporløst i byen Hoover.

Lørdag aften dukkede hun pludselig op i sine forældres hjem, men det har ikke givet anledning til færre spørgsmål.

Tværtimod.

Kvinden, Carlethia Nichole Russell, var på vej hjem fra arbejde torsdag omkring klokken 20.30. I bilen talte hun i telefon med sin svigerinde, da hun fortalte, at hun i mørket kunne se et lille barn gå alene langs motorvejen.

- Vi kan høre, at hun spørger barnet, om det er ok, og så skriger vores datter og smider telefonen fra sig, fortæller kvindens mor, Talitha Russel ifølge tv-stationen ABC7.

Det var det sidste, nogen hørte til Carlethia Nichole Russell. Indtil nu.

Familien alarmerede politiet, som kort tid efter fandt hendes telefon, pung og efterladte bil, men ingen spor af hverken kvinde eller barn, skriver tv-stationen CNN.

Politichef: Voldsomt for familien

Et vidne kunne fortælle, at han havde observeret en mand stige ud af en grå bil og gå hen mod kvindens bil, men det var alt, politiet havde at gå efter, og en massiv eftersøgning med over 60 betjente blev sat i gang.

Den kunne dog afblæses i weekenden, da Carlethia Nichole Russell pludselig dukkede op hos forældrene, tilsyneladende uskadt.

Det oplyser politichef i Hoover Nick Derzis ifølge tv-stationen.

Hvor kvinden har opholdt sig fra torsdag til lørdag, og hvad der blev af barnet, er endnu uvist. Politiet efterforsker fortsat sagen og de mange ubesvarede spørgsmål.

- Jeg ved, at det har været en voldsom oplevelse for familien. Når vi mener, at tidspunktet er til at sætte os ned og tale med Carlethia og få svar på vores spørgsmål, vil vi gøre det, udtaler politichefen til CNN.