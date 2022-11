Stor narko-sag: To mænd anholdt

To mænd på 27 og 47 år fremstilles lige nu i grundlovsforhør i Holbæk, hvor de sigtes for at have indgået aftale om levering af stor mængde narko

Politiet kræver onsdag to mænd varetægtsfængslet for at have indgået en aftale om levering af over 40 kilo narkotika.

Sagen drejer sig ifølge politiet om hele 38 kilo amfetamin og 3,8 kilo kokain, der skulle leveres på forskellige adresser.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Artiklen fortsætter under ...

Anklager Rune Rydik fortæller til TV2 East, at de to sigtede på 27 og 47 år fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk på baggrund af en narkoefterforskning, og de fremstilles med henblik på varetægtsfængsling.

Ifølge lokalmediet kan anklageren ikke oplyse, hvorvidt de to sigtede har forbindelse til rocker- eller bandemiljøet.

Af hensyn til sagens karakter, vil anklageren begære lukkede døre ved grundlovsforhøret.

Opdateres ...