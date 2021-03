Stor politiaktion: 28 russere anholdt

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis udlændingekontrolafdeling har lige nu en aktion mod ulovligt arbejde i området ved Rødbyhavn.

28 er foreløbig anholdt, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er samtlige anholdte russere.

Flere anholdelser kan ifølge politiet være på vej.

Mens politiet i skrivende stund ikke ønsker at oplyse yderligere, oplyser øjenvidner til TV2 ØST, at politiet i timevis har arbejdet på havnen. Arbejdet har ifølge mediet været koncentreret omkring to russiske slæbebåde.

Ifølge TV2 Øst er også Marinehjemmeværnsfartøjet 901 Enø indsat i aktionen. Med påsat politilogo er fartøjet set i arbejde.

Næstformand i 3F Lolland Bjarne Jensen oplyser til TV2 Øst, at slæbebådene har arbejdet i området i længere tid. De har angiveligt flyttet pramme pramme rundt til støtte for jordarbejdet i forbindelse med byggeriet af en ny havn.

