Stor politiaktion efter skudepisode i villakvarter

Der er i øjeblikket en større politiaktion i gang ved Bækkelunden i Brøndby Strand. Københavns Vestegns Politi skriver på Twitter, at der kort efter klokken 14.00 var et skyderi mod en bil, og at den formodede gerningsmand er anholdt.

Billeder fra stedet viser et massivt politiopbud med hunde, teknikere og flere patruljebiler.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet, så er politiet til stede med omkring 12 køretøjer, heriblandt KST, der er politiets mobile kommandocentral.

Foto: Kenneth Meyer.

