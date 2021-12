Stor politiaktion: Helikopter leder over vandet

En vinterbader har lørdag morgen fundet en efterladt mobil og et badehåndklæde ved et havneområde i Skive. Ejermand fundet i god behold

Midt- og Vestjyllands Politi har lørdag morgen sendt en helikopter ud over vandet ved et havneområde tæt på Strandvejen i Skive for at finde frem til ejeren af en efterladt mobil og et badehåndklæde.

Det oplyser politikredsen til Ekstra Bladet.

- Vi har fået en henvendelse fra en vinterbader, som har fundet en efterladt mobil og et håndklæde, og derfor har vi sendt en redningshelikopter til at søge ude på vandet, siger vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Fundet i god behold

Politiet har afblæst eftersøgningen, eftersom de fandt telefonens ejer sovende i sin seng.

- Der er lige strøm nok på telefonen, til at vi kan ringe til familie og få nogle adresser, som vi så kører ud og banker på ved på samme tidspunkt som helikopteren søger på vandet. På en adresse finder vi så telefonens ejer, der ligger og sover, oplyser vagtchefen til Ekstra Bladet.

Ejermanden var en 20-årig mand fra lokalområdet, der fredag aften var ude at bade med en kammerat.

Makkerparret havde lagt deres ejendele i en sauna, og fordi saunaen havde en tidslås, kunne de ikke komme ind igen for at hente mobil og håndklæde, oplyser politiet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 07.12.