Stor politiaktion i Aalborg

Politiet er massivt til stede og har trukket maskinpistoler på Dannebrogsgade i Aalborg. Vejen er helt afspærret. Ifølge mediet Nordjyske skulle et gidseldrama være i gang

Ordensmagten er ankommet med maskinpistoler og er talstærkt til stede på Dannebrogsgade i Aalborg.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

- Politiet er ankommet med seks mand i kampuniform, maskinpistoler og skudsikre veste. De har hunde til stede. Der er ni politibiler, en ambulance og en lægevogn, der står standby.

- Politiet står med en megafon og råber, at man skal holde sig væk fra vinduerne , fortæller Ekstra Bladets fotograf på stedet.

Ifølge Nordjyske har en bevæbnet person taget et gidsel og søgt tilflugt i en opgang. Han truer med at skyde personen. Flere kilder fortæller til Nordjyske, at en person har råbt: 'Jeg skyder dig i fucking halsen, mand.

Det er dog ikke bekræftet af politiet.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Ekstra Bladet følger sagen ...