Stor politiaktion i gang ved Vestre Fængsel: - Vi har fanget omkring 30 mand

Der er torsdag aften en større politiaktion i gang omkring Vestre Fængsel. En stor gruppe medlemmer af Bandidos har fyret fyrværkeri af for at hylde deres indsatte brødre, erfarer Ekstra Bladet

Københavns Politi er torsdag aften massivt til stede ved Vestre Fængsel.

Det skyldes, at de klokken 20 modtog en anmeldelse, fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Brix, til Ekstra Bladet.

- Vi får at vide, at der er mere end 30 sortklædte og maskerede mænd, som befinder sig på boldbanerne ved Vestre Fængsel.

- De er i færd med at fyre fyrværkeri af ind mod fængslet. Det er en adfærd, som vi har set før.

Derefter kørte flere patruljer af sted mod Vestre fængsel, fortæller Henrik Brix.

- Da vi ankommer, begynder de at flygte i alle mulige retninger. Derfor har vi brugt en del tid på at lede efter dem i området, oplyser Henrik Brix.

Tre anholdt

Og det er da også allerede lykkedes at fange en stor del, lyder han.

- Vi har fanget omkring 30 mand, vil jeg skyde på, som nu bliver tilbageholdt med henblik på registrering.

Ydermere er tre af mændene blevet anholdt.

- To af dem er anholdt i forbindelse med våbenloven, og den sidste er anholdt for vold med tjenestemænd, oplyser Henrik Brix.

- Formoder I, at mændene har relation til bande- eller rockermiljøet?

- De er nok relateret til en gruppering, som er kendt af politiet, oplyser Henrik Brix.

Ekstra Bladet erfarer imidlertid, at der er tale om medlemmer af Bandidos, som fyrer fyrværkeri af for at hylde deres indsatte brødre.

