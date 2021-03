Stor politiaktion i Odense: Fem anholdt

Et slagsmål og et færdselsuheld, der involverer fire biler, har fundet sted i Odense tæt på Vollsmose og Femkanten, hvor bandegrupperingen Vollsmosegruppen holder til.

Ifølge Henrik Struss fra Fyns Politi er det deres indtryk, at der er sammenhæng mellem de to episoder.

- Vi tror, at det er de samme grupperinger, der har været uenige med et eller andet. Om det er i forbindelse med færdselsuheldet eller forud for færdselsuheldet, det ved vi ikke endnu, men der er vores klare overbevisning, at der er en sammenhæng, siger Henrik Strauss.

- Vi anholder fem personer i en sort Mercedez ved Bauhaus. Vi tror de fem personer, har været en del slagsmålet, siger vagtchefen.

Udover de fem personer, der blev anholdt, er en person kørt på Odense Universitetshospital med skader. Politiet vil hverken be- eller afkræfte, at der har været en kniv involveret.

- Han er umiddelbart uden for livsfare, siger Henrik Strauss

Flere personer blev iklædt hvide dna-dragter.

- Vi tager vores forholdsregler, siger vagtchefen.

Politiet har også været massivt til stede på Nyborgvej, hvor man har afspærret den ellers stærkt trafikerede del omkring Korsløkkeparken, hvor politiet tweeter om et færdselsuheld.

Nyborgvej huser bandegrupperingen Korsløkkegruppen, og de har ligget i årelang konflikt med Vollsmosegruppen.

Det er altså de to episoder, trafikuheldet på Nyborgvej og slagsmålet tæt ved Vollsmose, hvor der tilsyneladende er en sammenhæng.

En person skulle ifølge Fyens Stiftstidende være flygtet fra færdselsuheldet kort efter.