Stor politiaktion i Sverige: Flere er blevet skudt

OPDATERING 21:00: Politiet oplyser nu, at flere personer er taget ind til afhøring. Der er dog endnu ikke tale om mistænkte.

Lige nu er en større politiaktion i gang i den svenske by Vällingby, som er en forstad til Stockholm.

Det skyldes, at der er blevet affyret flere skud foran an McDonald's, og mindst tre personer er såret, bekræfter det svenske politi. Det skriver det svenske medie SVT.

En af dem, som er blevet ramt af skud, er angiveligt alvorligt såret.

Flere personer er kørt med ambulance.

Bandekriminel er målet

Det svenske politi mener, at målet for skyderiet er en bandekriminel i 20'erne.

Gerningsmændene bag skyderierne skulle efter sigende have affyret nytårsraketter, mens de skød, for at skabe forvirring, skriver Aftonbladet.

- Det var mere end normalt, rigtig meget og svært at fastslå, hvad der var skud eller fyrværkeri. Næsten så man spekulerer på, om det var en bevidst afledningsmanøvre, udtaler en beboer i området til Aftonbladet.

Der skulle desuden være skudhuller inde i den McDonald's, som skyderierne foregik foran.

Massivt til stede

Politiet er massivt til stede med både politihunde og helikoptere. Derudover er der også redningsmandskab til stede.

Politiet fik anmeldelsen klokken 18.40 nytårsaften.

- Vi fik flere opkald med varierende information om hændelsen, siger Helena Boström Thomas, der er pressetalsmand for Stockholms politi til Ekspressen.

Politiet er lige nu ved at tale med vidner i området.

De kontrollerer desuden flere af de køretøjer, som kører rundt i området.

Der er desuden opsat vejspærringer ved flere afkørsler fra Stockholm.

