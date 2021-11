Stor politiaktion: Jagter gerningsmand

En større politiaktion udspiller sig fredag formiddag i området omkring Charlottenlund Travbane.

Her er politiet til stede med flere betjente samt indsatsleder, helikopter og drone.

- Der kører også motorcykler i området og kigger, ligesom der holder en politibil på vejen og holder øje, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Artiklen fortsætter efter artiklen ...

Foto: Kenneth Meyer

Tidligere på dagen meldte Nordsjællands Politi ud, at de i forbindelse med efterforskningen af en voldsepisode, der fandt sted klokken 7.15 på Jægersborg Allé, var til stede i området nær Jægersborg Station og Charlottenlund Slot.

Som følge af aktionen var stationen lukket, og togene standsede ikke på perronen.

Artiklen fortsætter efter artiklen ...

Foto: Kenneth Meyer

Klokken 10.15 oplyste politiet, at togene igen standsede på stationen, og at de 'droslede ned' for deres tilstedeværelse i området.

De er dog efterfølgende rykket til travbanen.

Artiklen fortsætter efter artiklen ...

Foto: Kenneth Meyer

Søger vidner

Politiet beskriver den eftersøgte gerningsmand som værende cirka 180 centimeter høj, mørkhåret, spinkel af bygning og iført sort tøj.

'Har du set ham, vil vi gerne høre fra dig på telefon 114,' skriver de.