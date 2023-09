Stor politiaktion: - Mand har fået hjælp

En større politistyrke har fredag formiddag været til stede på Morellgade i Hobro.

Det skriver Nordjyllands Politi på det sociale medie X.

Politiet har bedt borgere i nærområdet om at blive inden døre, mens de arbejdede på stedet. Der var tale om en mand, der havde forskanset sig i sin lejlighed, forklarede vagtchef ved Nordjyllands Politi Morten Axelsen siger til Ekstra Bladet.

- Vi vurderer, at personen er psykisk uligevægtig, og vi vil gerne have ham ud af lejligheden, så han kan få noget lægehjælp, sagde han.

Personen har nu fået hjælp, og politiet har indstillet politiindsatsen, skriver de på X.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ny podcast: Kom tæt på de danske hooligans

Kom med bag om det myteomspundne og lukkede hooliganmiljø i Danmark. Lyt til Hooligans - en ny podcastserie fra Ekstra Bladet.

Der er gratis adgang til første afsnit. Får du smag på mere, kræver det et abonnement til Ekstra Bladet +, hvor du blandt meget andet også kan lytte til andre populære podcasts som 'Bandeland' og 'Vi ejer natten'. Klik her for at købe abonnement.