Stor politiaktion mod bordelring

Efter en tre måneder lang efterforskning rettet mod det jyske bordelmiljø har Midt- og Vestjyllands Politi onsdag gennemført en storstilet politiaktion mod tolv adresser. I den forbindelse er tre mænd blevet anholdt og sigtet for rufferi.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De tre mænd i alderen 43-62 år er under mistanke for at være bagmændene bag en række bordeller spredt over fire jyske politikredse.

Midt- og Vestjyllands Politis pressekontakt uddyber over for Ekstra Bladet, at politiet foruden at slå til på de tre anholdte mænds hjemmeadresser foretog ransagninger på ni bordeller.

En kvinde blev anholdt og sigtet for ulovligt ophold i Danmark i forbindelse med aktionen. Hun skal nu i grundlovsforhør med henblik på at blive udvist til Thailad. Herudover blev to yderligere kvinder sigtet for ulovligt arbejde.

- Denne sag viser, at vi i politikredsen har et stort fokus på prostitutionsområdet, og de personer, der driver virksomhed ved prostitution. Bagmændene tjener penge på, at andre modtager betaling for seksuelle ydelser, hvilket vi på ingen måde kan acceptere, udtaler Theis T. Thylstrup, der er fungerende politikommissær i efterforskningsafdelingen hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Han tilføjer, at aktionen foregik som planlagt.

