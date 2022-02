Stor politiaktion: Slår til mod ulovlig cigaretfabrik

Seks personer er tirsdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet for at have unddraget statskassen 150 millioner kroner i afgifter

Politiets har tirsdag slået til mod adskillige adresser og anholdt i alt seks personer for at have produceret og distribueret ulovlige cigaretter i massevis.

'Vores efterforskning har afdækket en ganske omfattende produktion og distribution af illegale cigaretter, og på den baggrund bliver der rejst sigtelse for afgiftsunddragelse på mindst 150 millioner kroner,' udtaler ledende politiinspektør i NSK Vest, Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

Produktionen af cigaretterne er ifølge politiet foregået på en landejendom i den midtjyske by Aulum.

Flere millioner cigaretter

Politiet har i forbindelse med tirsdagens anholdelser og ransagninger beslaglagt hele 25 millioner illegale cigaretter og cirka 13 tons forarbejdet tobak, der svarer til at kunne producere 13 millioner cigaretter.

'Organiserede kriminelle er aktive på mange forskellige kriminalitetsområder. Illegal produktion af cigaretter med henblik på salg er både til skade for de virksomheder, der fuldt lovligt producerer og sælger cigarretter, og for Statskassen, der går glip af mange millioner i punktafgifter, der kunne være anvendt til gavn for hele samfundet,' lyder det videre fra Michael Kjeldgaard.

Kriminelt miljø

Der er tale om fem mænd i alderen 42 til 57 år og en kvinde på 46 år, der ifølge politiet har relation til det kriminelle miljø i Aarhus. Fem af de seks er blevet sigtet efter straffelovens paragraf 289, der har en strafferamme på op til otte års fængsel.

Politiet vil fremstille de fem i grundlovsforhør onsdag.