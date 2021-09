Stor ransagning efter mystiske sms'er

Den 22-årige amerikanske kvinde Gabby Petito blev søndag fundet død, efter hun i længere tid havde været eftersøgt, da hun forsvandt i forbindelse med en tur med sin forlovede.

Petitos forlovede, Brian Laundrie, er imidlertid ikke dukket op, og politiet søger derfor fortsat aktivt efter ham.

Den eftersøgning har nu ført til, at FBI har ransaget Brian Laundries forældres hjem i North Port i Florida. Her boede det unge par også sammen op til deres skæbnesvangre tur.

Bil konfiskeret

Ifølge CNN er Brian Laundries forældre i forbindelse med ransagningen blevet ført ud af huset inden gennemsøgningen. De er efterfølgende blevet kørt til afhøring et andet sted.

Billeder fra stedet viser, at FBI har taget flere genstande ud af huset, ligesom de har konfiskeret en Ford Mustang, der angiveligt tilhørte Brian Laundrie og som holdt uden for hjemmet.

Foto: Octavio Jones/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Baggrunden for ransagningen skal blandt andet have været nogle mystiske sms'er, som Gabby Petitos mor modtog, inden den 22-årige kvinde forsvandt.

Det viser de dokumenter, FBI har brugt som baggrund for ransagningen, skriver flere medier, heriblandt Fox News.

Foto: Octavio Jones/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Omtalte bedstefar ved navn

Således har hendes mor undret sig over ordlyden i de sidste sms'er hun modtog fra datteren.

I en af beskederne, som moderen modtog, stod der 'Kan du hjælpe Stan, jeg bliver ved med at få hans talebeskeder og ubesvarede opkald.'

Stan er ifølge dokumenterne være Gabby Petitos bedstefar, men da datteren aldrig tidligere har omtalt ham som 'Stan' skulle moderen være blevet bekymret for datterens velbefindende.

Beskeden var en af mange, som ifølge politiet gav dem en grund til at rette mistanke mod Brian Laundrie og gennemsøge hans hjem.

I den sidste besked skrev Petito ifølge Reuters 'Ingen dækning i Yosemite' - en besked familien ikke tror på, at hun selv skrev.

Et billede af den nu afdøde Gabby Petito, som politiet har delt i forbindelse med hendes forsvinden. Foto: Courtesy North Port Police Department/TNS/ABACAPRESS.COM/Ritzau Scanpix

Dukkede op alene

Yosemite er den nationalpark, hvor den 22-årige kvinde siden blev fundet død.

Sagen om Gabby Petitos forsvinden har vakt international opsigt. Blandt andet fordi hun og hendes forlovede inden hendes forsvinden blev stoppet af politiet, fordi en person havde anmeldt til politiet, at parret havde været oppe at skændes.

Det fik politiet til at tage en snak med parret, hvorefter de anbefalede, at de to overnattede hver for sig.

Stor ransagning efter mystiske sms'er Se en bid af de optagelser, politiet lavede i forbindelse med, at parret blev stoppet, her.

Deres videre færd er dog uvis, og 1. september kom Brian Laundrie pludselig hjem uden sin forlovede. Ti dage efter blev kvinden meldt savnet af sin familie, og kort efter forsvandt Brian Laundrie sporløst. Politiet har endnu ikke haft held til at finde ham.