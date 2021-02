Stor redningsaktion afblæst

Ppoliti og redningsmandskab frygtede fredag eftermiddag, at en mand var faldet i vandet fra en båd på Holbæk Fjord.

Der blev derfor iværksat en større redningsaktion, hvor en helikopter blandt andet blev indsat.

Politiet modtog anmeldelsen om en mand i nød 14.18, og efterfølgende lød det, at en mand skulle være faldet over bord fra en båd.

Omkring 15.15 oplyser politiet imidlertid, at de har afhørt anmelderen igen og talt med kitesurfere på fjorden, hvorefter de har konkluderet, at de ikke har nogen grund til at antage, at en person er faldet i vandet.

Aktionen er derfor blevet afblæst igen, oplyser politiet.