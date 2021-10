Stor redningsaktion: Båd fundet

En båd er blevet fundet i en større redningsaktion i Kvam i Norge, men personerne i båden er fortsat savnede.

Båden blev fundet ved 11-tiden ved bunden af et vandfald på 15 meter, som man frygter, at de tre personer er røget ud over, da de var på vej til en hytte.

Det skriver det norske medie VG.

- Vi leder i hele floden. Fra sidste sted båden er observeret, til så langt ud det er naturligt at søge, siger indsatsleder fra Vest Politidistrikt Svein Valland Laupsa til det norske medie.

Han fortæller desuden, at de krævende forhold ved kløften gør redningsarbejdet besværligt. En lav tåge gør det blandt andet svært for en helikopter at flyve tæt på floden, hvor personerne er forsvundet.

Redningsmandskabet søger efter de tre personer på en længere strækning i floden. Foto: Marit Hommedal/NTB

Tre personer og en hund

Aktionen blev sat i værk, da de norske myndigheder fik en melding om, at en lille båd med en kvinde, to mænd og en hund var blevet taget af den kraftige strøm i Toka-kløften.

Anmelderen havde set, at båden var blevet taget af strømmen knap en halv time tidligere. Ifølge VG har anmelderen en relation til personerne på båden.

Redningsaktionen har stået på siden 21.30-tiden søndag aften, og op mod 50 personer har deltaget i eftersøgningen.

Ifølge VG er de pårørende underrettet om de tre personers forsvinden.