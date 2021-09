Stor redningsaktion: Fundet i god behold

En stor redningsaktion blev torsdag aften igangsat ved Amager Strandpark, efter en kæntret sejlbåd blev fundet.

Det fortalte Martin Kajberg, der er vagtchef ved Københavns Politi, til Ekstra Bladet.

- Vi får klokken 19.19 en anmeldelse om, at der er en sejlbåd, der ligger med bunden i vejret derude, lød det.

Hovedstadens Beredskab oplyste omkring klokken 19.42, at to personer var meldt savnet. Kort efter klokken 20 er meldingen, at de to personer er fundet i god behold.

'Vi har fundet begge personer fra båden i god behold. De har formået selv at svømme i land iført våddragter og redningsveste,' oplyser Hovedstadens Beredskab på Twitter.