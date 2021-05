Stor redningsaktion: Tre personer kæntret i kano

Politiet oplyser, at de stadig mangler at finde den tredje person

Tre personer er kæntret i en kano i Arresø ved Frederiksværk, hvoraf den ene stadig er savnet. Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi fik en anmeldelse 18.39 fra en person, der stod i området og kunne se, at en kano var kæntret, fortæller vagtchefen fra Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Anmelderen kunne høre, at der var to personer, der råbte om hjælp.

Vagtchefen oplyser yderligere, at politiet ved ankomst fandt to personer i vandkanten, som selv var svømmet i land, men at der stadig mangler en tredje person.

- Vi er stadig i fuld gang med at lede efter den sidste mand med både redningshelikoptere og dykkertjenesten, siger vagtchefen afsluttende.